В Москве огнеборцы спасли двух человек из горящей квартиры многоэтажки
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом. Сотрудники МЧС России спасли из огня двух человек, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы.
Возгорание произошло в квартире на 15-м этаже многоэтажки на улице Академика Арцимовича — загорелись личные вещи и мебель. Около десяти человек самостоятельно эвакуировались из подъезда до прибытия пожарных.
Спасатели использовали подъемный механизм для эвакуации двух человек, который остались в охваченной огнем квартире.
Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.
