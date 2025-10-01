В Москве огнеборцы спасли двух человек из горящей квартиры многоэтажки

01 октября 2025, 06:27

Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей квартиры на улице Академика Арцимовича

Фото: iStock/photovs

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом. Сотрудники МЧС России спасли из огня двух человек, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы.





Возгорание произошло в квартире на 15-м этаже многоэтажки на улице Академика Арцимовича — загорелись личные вещи и мебель. Около десяти человек самостоятельно эвакуировались из подъезда до прибытия пожарных.



Спасатели использовали подъемный механизм для эвакуации двух человек, который остались в охваченной огнем квартире.



