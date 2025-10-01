Достижения.рф

В Москве огнеборцы спасли двух человек из горящей квартиры многоэтажки

Сотрудники МЧС спасли двух человек из горящей квартиры на улице Академика Арцимовича
Фото: iStock/photovs

В Москве загорелся многоэтажный жилой дом. Сотрудники МЧС России спасли из огня двух человек, включая ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС столицы.



Возгорание произошло в квартире на 15-м этаже многоэтажки на улице Академика Арцимовича — загорелись личные вещи и мебель. Около десяти человек самостоятельно эвакуировались из подъезда до прибытия пожарных.

Спасатели использовали подъемный механизм для эвакуации двух человек, который остались в охваченной огнем квартире.

Пожарные полностью ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.

