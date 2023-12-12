В Петербурге пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе, имея квартиру

Фото: istock / Soumen Hazra
На улице Хасанская в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 70-летняя пенсионерка замерзла насмерть в контейнерном боксе.
78.ru пишет, что контейнерный бокс был расположен на территории автобусного парка. Погибшая жила в нём со своей взрослой дочерью с апреля 2023 года. Когда пришли холода, пенсионерка начала постоянно болеть.
11 декабря дочь пенсионерки попросила работников автопарка вызвать скорую помощь. Её матери в очередной раз стало плохо. Врачи установили, что смерть наступила от обморожения, так как бокс не отапливали.
Полицейские выяснили, что у семьи есть двухкомнатная квартира, но она завалена бытовым мусором.
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11 декабря дочь пенсионерки попросила работников автопарка вызвать скорую помощь. Её матери в очередной раз стало плохо. Врачи установили, что смерть наступила от обморожения, так как бокс не отапливали.
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Мария Фирсова