В Курске пожар в частном секторе после удара дронов ВСУ

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В Курске пожар в частном секторе после ударов дронов ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Курск №1».
На кадрах в прикрепленном видео видно, как зарево от пожара появилось в нескольких районах частного сектора. Улица, где произошел прилет беспилотника, неизвестна. Официальные источники пока никак не комментировали данную информацию.
На данный момент атака на город продолжается. Средства ПВО работают по вражеским целям. Известно, что один из беспилотников ударил по многоквартирному дому в районе КЗТЗ. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир.
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На данный момент атака на город продолжается. Средства ПВО работают по вражеским целям. Известно, что один из беспилотников ударил по многоквартирному дому в районе КЗТЗ. В одной из многоэтажек разрушило несколько квартир.
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Иван Мусатов