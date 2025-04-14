В Петербурге загорелся ангар площадью 3000 кв. м — видео

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В Северной столице, на улице Маршала Новикова, горит ангар площадью 3000 кв. м. Клубы чёрного дыма можно заметить за несколько километров от места происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Площадь возгорания уточняется, на месте работают экстренные службы. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее на электроподстанции в Оренбурге произошёл пожар, который оперативно потушили сотрудники МЧС России.
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Анастасия Чубина