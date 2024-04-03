На трансформаторной станции в Подольске произошёл взрыв

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Взрыв прогремел на подстанции возле железнодорожной платформы в Подольске, сообщает Telegram-канал «Подольск».
Предварительно, на трансформаторной подстанции произошло короткое замыкание, затем прозвучал хлопок и начался пожар. Причины выясняют сотрудники правоохранительных органов. Сейчас на месте работают специалисты экстренных служб. О пострадавших информации пока нет.
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Алёна Самарева