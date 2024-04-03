В Уфе задержали подростков, пытавшихся устроить диверсию

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В Уфе были задержаны подростки, которые планировали совершить диверсию за вознаграждение, сообщили 3 апреля в пресс-службе регионального управления ФСБ, передает РИА Новости.
«Трое жителей Уфы, имеющие дружеские связи, начали переписку в социальной сети Telegram с лицами, которые предложили им совершить поджог объекта связи. За выполнение задания им обещали материальное вознаграждение», — пояснили в ведомстве.По словам одного из задержанных, он получил задание от заказчика, который предоставил ему координаты для проведения диверсии.
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