На трассе Чуйский тракт в Алтайском крае столкнулись 29 автомобилей

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28 декабря в Бийском районе Алтайского края произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На трассе Чуйский тракт столкнулись сразу 29 легковых и грузовых автомобилей.
Масштабная авария произошла неподалёку от населённого пункта Заря, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. По предварительной информации, пострадавших нет. Несколько машин среди участвовавших в столкновении — большегрузные фуры. На трассе образовался серьёзный затор. Организовано реверсивное движение.
Как сообщили в дорожной службе, водитель легкового автомобиля Chevrolet Niva в условиях плохой видимости не справился с управлением и допустил столкновение с впереди идущей машиной. Автомобили, ехавшие сзади, налетели на него и стали собираться в «гармошку». На месте аварии работают сотрудники экстренных служб, пытаясь растащить машины и ликвидировать последствия ДТП. Организованы пункты питания и обогрева для водителей.
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Александр Бойцов