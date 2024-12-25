Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Находке грузовик вылетел на тротуар и сшиб троих детей — видео

В Находке грузовик вылетел на тротуар и сшиб троих детей — видео

В Находке мини-грузовик выехал на тротуар и сбил трех 14-летних подростков

Видео: прокуратура Приморского края

В Находке 73-летний водитель автомобиля Nissan Vanette сбил троих подростков на тротуаре.
Как сообщили в местной прокуратуре, авария произошла возле остановки «Горбольница». Водитель, двигаясь со стороны остановки «Приморец», не справился с управлением и выехал на пешеходную часть.

Все пострадавшие, 14-летние подростки 2010 года рождения, были госпитализированы в городскую больницу. Также травмы получил сам водитель. У мужчины, управлявшего автомобилем с 1985 года, признаков опьянения не выявлено.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции, проводится проверка обстоятельств ДТП. Ход административного расследования взят на контроль прокуратурой города.

Читайте также:

В Якутии перевернулась автоцистерна с нефтью

Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете

Тигр кроваво растерзал пенсионерку на поле
#дтп
#авария
#пострадавшие
#подростки
#водитель
#травмы
#происшествия
Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов обвинен в получении взяток
25 декабря 2024, 07:13

Фото: iStock/ArtemSam

Заместитель генерального директора по реализации государственной программы вооружения ГК «Роскосмос» Олег Фролов оказался в центре скандала, связанного с обвинениями в получении взяток. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».
По информации издания, обвинения были выдвинуты в рамках уголовного дела, касающегося хищения 435 миллионов рублей, выделенных на создание барокомплекса для проведения испытаний в космической, авиационной и атомной отраслях. В связи с новыми обстоятельствами, следственные действия по делу продлены до полутора лет.

Ранее стало известно, что против бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского завели новое уголовное дело. Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский в ноябре 2023 года через свою жену Янину получил от бизнесмена взятку, которая составила 43 миллиона рублей.

До этого в Уфе был задержан начальник отдела полиции № 3 по Кировскому району Ильшат Нурмухаметов. Его подозревают в посредничестве при получении взятки в размере полутора миллионов рублей.

Читайте также:

В Красноярске руководителя УДИБ задержали за взятку на сумму более 73 млн рублей

Названа причина задержания министра транспорта Ростовской области и его зама

Экс-глава УЭБиПК МВД Новосибирска Вялков предстанет перед судом за взятки
#дело
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Якутии перевернулась автоцистерна с нефтью
В Олекминском районе перевернулась автоцистерна с нефтью у реки Лены
25 декабря 2024, 05:47

Фото: telegram-канал Службы спасения Якутии

Вечером 24 декабря в Олекминском районе опрокинулась автоцистерна, перевозившая дизельное топливо. Об этом сообщили в Telegram-канале «Служба Спасения Якутии».
Машина, следовавшая по маршруту Саныяхтах – Малыкан, перевернулась на расстоянии около 40 метров от берега реки Лена. Объем цистерны составлял 8 кубометров.

На место происшествия оперативно выехали сотрудники «Сахаэнерго» в составе восьми человек с четырьмя единицами техники и 200 килограммами сорбента. К 22:45 прибыл топливозаправщик для откачки топлива.

По словам водителя бензовоза, видимых утечек из цистерны не обнаружено, однако возможна утечка из бака самой машины.

Утром 25 декабря к месту инцидента направился вездеход из Олекминска для расчистки дороги.

Читайте также:

Курдские ополченцы отбили четыре селения у протурецких сил

В США прокомментировали последствия решения Трампа купить Гренландию

Американский ракетный крейсер обстрелял два истребителя Пентагона за ночь
#реки
#дороги
#топливо
#ночь
#происшествия
#сотрудники
#машины
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тигр кроваво растерзал пенсионерку на поле
В Индии тигр разорвал и съел пенсионерку, которая работала в поле
25 декабря 2024, 05:24

Фото: iStock/dptro

Жуткий инцидент произошел в штате Махараштра недалеко от лесного массива Кавитпет. Как сообщает Times of India, 60-летняя женщина стала жертвой тигра, который напал на нее в понедельник, 23 января.
Пенсионерка работала на поле, когда хищник внезапно атаковал. Рядом не оказалось никого, кто мог бы прийти на помощь. Позже тело женщины нашли, но тигр успел частично его съесть.

Департамент лесного хозяйства сообщил, что нападение произошло около четырех часов дня. Незадолго до этого патрульные предупредили местных жителей о присутствии тигра в районе. Однако погибшая проигнорировала предупреждение, в отличие от других фермеров, которые оставили свои работы на полях.

К вечеру в окрестностях усилили патрулирование и установили камеры-ловушки для отслеживания передвижений хищника.

В округе Чандрапур это уже 29-й случай нападения диких животных со смертельным исходом за год. Большинство инцидентов связано с тиграми.

Читайте также:

Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете

Курдские ополченцы отбили четыре селения у протурецких сил

Кулинарное шоу в Киево-Печерской лавре назвали сатанинским ритуалом
#нападение
#предупреждение
#пенсионерка
#женщина
#инцидент
#тигры
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
​Броневик с командирами ЦАХАЛа подорвали на Западном берегу Иордана
25 декабря 2024, 04:17

Фото: iStock/Leonid Ikan

Полковник израильской армии Аюб Каюф получил ранения средней степени тяжести при взрыве самодельного устройства на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил.
Инцидент произошел неподалеку от палестинского города Тулькарм.

Взрывное устройство сработало под командирским бронеавтомобилем «Давид», в котором находились несколько высокопоставленных офицеров. В их числе были бригадный генерал Яки Дольф, командующий дивизией «Иудея и Самария», и Каюф, возглавляющий региональную бригаду «Менаше».

Несмотря на повреждения броневика, остальные пассажиры не пострадали.

«Командующий региональной бригадой «Менаше» получил ранения средней степени тяжести и был эвакуирован для оказания медицинской помощи. Его семья уведомлена», — сообщили в армии.
22 декабря «Радио 1» передавало, что в столице Йемена Сане прогремели мощные взрывы. Как заявили в Пентагоне, целью атак стали ракетный склад и командный центр хуситов.

Во время атаки ракетный крейсер США ошибочно обстрелял два истребителя Пентагона за ночь, поразив их «дружеским огнем».

Читайте также:

Стало известно, что причиной крушения судна Ursa Major мог быть теракт

Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете

В Подмосковье два водителя устроили стрельбу с поножовщиной посреди дороги
#пассажиры
#инцидент
#служба
#военные
#израиль
#армия
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянин переоделся в бабушку и тайно снимал девушек в туалете
В ТЦ Казани мужчина притворялся бабушкой и скрыто снимал девушек в туалете
25 декабря 2024, 02:37

Фото: iStock/fadfebrian

Мужчина в женской одежде тайно снимал девушек в туалете торгового центра в Казани. Инцидент произошел 24 декабря в ТЦ «Франт» на улице Юлиуса Фучика.
Злоумышленник, надев длинный пуховик и платок, зашел в женский туалет, спрятался в кабинке и записывал видео посетительниц на телефон.

Его действия заметила девушка, находившаяся в соседней кабинке. На нее был направлен телефон. Она сразу позвала на помощь, собрав других посетительниц и вызвав охрану. Мужчину вывели из помещения, и на него было написано заявление.

Telegram-канал «Казань на максималках» опубликовал кадры, где видно, как мужчина сидит в кабинке туалета. Неизвестно, сколько времени он там находился до того, как был обнаружен. Полиция проверяет обстоятельства инцидента.



При этом виновник смог покинуть торговый центр и спокойно уйти домой.

Читайте также:

Американский ракетный крейсер обстрелял два истребителя Пентагона за ночь

В Подмосковье два водителя устроили стрельбу с поножовщиной посреди дороги

В Нижнем Новгороде родители избили детского тренера на футбольном матче
#полиция
#телефон
#видео
#инцидент
#кадры
#мужчина
#тц
#казань
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, что причиной крушения судна Ursa Major мог быть теракт
Депутат Колесник назвал теракт одной из вероятных причин крушения судна Ursa Major
25 декабря 2024, 01:39

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Крушение судна Ursa Major, подтвердившееся посольством России в Испании, связано с несколькими вероятными версиями: взрыв главной энергетической установки или теракт. Об этом рассказал газете «Взгляд» депутат Госдумы и бывший морской офицер Андрей Колесник.
Он отметил, что взрыв произошёл в машинном отделении, где отсутствуют водонепроницаемые переборки. Это ускорило затопление. Ситуация вызывает подозрения из-за ряда совпадений: значительная глубина, удалённость от берега и место взрыва.

Колесник также предположил, что если бы причиной стало повреждение энергетической установки, судно, вероятно, осталось бы на плаву.

Ursa Major перевозило уникальные портальные краны грузоподъёмностью 350 тонн, которые используются для работы с негабаритными грузами. Эти краны необходимы на Дальнем Востоке для увеличившегося грузооборота с Юго-Восточной Азией. Их утрата станет серьёзным ударом.

Окончательные выводы о причинах трагедии, по словам депутата, можно сделать только после осмотра судна глубоководными аппаратами.

Ранее «Радио 1» передавало, что из-за крушения судна Ursa Major возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Судно из РФ потерпело крушение в водах между Испанией и Алжиром после взрыва

Минтранс Турции: в порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе
#дело
#уголовное дело
#судно
#взрыв
#расследование
#теракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье два водителя устроили стрельбу с поножовщиной посреди дороги
В Пушкине дорожный конфликт перерос в стрельбу с поножовщиной, водителей задержали
25 декабря 2024, 00:51

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Пушкине дорожный конфликт между водителями «Лады» и «Газели» закончился поножовщиной и стрельбой. Инцидент произошёл 24 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, конфликт начался из-за ссоры между водителями.

Водитель грузовика «Газель», мужчина 1969 года рождения, в ходе перепалки ударил ножом оппонента — водителя легкового автомобиля «Лада», 1989 года рождения. Пострадавший ответил выстрелом из травматического оружия, повредив боковое стекло грузовика.

По словам очевидцев, которые передает Telegram-канал «360 ЧП», было похоже, что оба водителя целенаправленно припарковались для разрешения конфликта.



На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали двух мужчин с оружием. У участников конфликта изъяли нож и травматический пистолет.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

В Тюменской области подросткам предъявили обвинение за теракт на железной дороге

В Подмосковье соцработница с подельником ограбили пенсионерку

Сестра бойца СВО оставила мать без «гробовых» и поплатилась
#конфликт
#нож
#пострадавший
#пистолет
#водитель
#происшествия
#telegram
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский ракетный крейсер обстрелял два истребителя Пентагона за ночь
Fox News: крейсер USS Gettysburg обстрелял два истребителя США за ночь
24 декабря 2024, 23:59

Фото: iStock/yucelyilmaz

Ракетный крейсер ВМС США USS Gettysburg стал причиной двух инцидентов с «дружественным огнём» за одну ночь, сообщает Fox News. За ночь 22 декабря он обстрелял еще один самолет помимо ошибочно сбитого истребителя F/A-18.
Первый случай произошёл, когда крейсер атаковал американский истребитель F/A-18 над Красным морем. Оба пилота успели катапультироваться, но один из них получил лёгкие травмы.

При следующем ошибочном обстреле «по своим» экипаж второго самолёта едва избежал поражения. Известно, что F/A-18 Super Hornet летел позади неверно сбитого первого истребителя, и USS Gettysburg вновь уверенно выстрелил по цели. Зенитная ракета прошла всего в 30 метрах от борта.

Оба инцидента случились во время авиаударов по объектам хуситов.

Пилоты ВМС выразили возмущение, раскритиковав подготовку экипажа крейсера.

USS Gettysburg входит в состав авианосной ударной группы USS Harry S. Truman. Некомпетентность экипажа усиливает вопросы о координации и безопасности военных операций в США.

Читайте также:

Крупное ДТП с автобусом в Подмосковье унесло жизни трёх человек

Стали известны подробности ДТП с упавшей под трамвай женщиной

Возбуждено уголовное дело из-за крушения судна Ursa Major
#самолет
#сша
#ночь
#травмы
#ракета
#пилоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Возбуждено уголовное дело из-за крушения судна Ursa Major
24 декабря 2024, 22:58

Фото: iStock/ MaYcaL

В Средиземном море у берегов Испании и Алжира произошло крушение российского торгового судна Ursa Major. Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Передала «Ленте.ру» официальный представитель западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России Анастасия Глущенко.
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть людей») Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие собирается выяснить все обстоятельства случившегося.

23 декабря произошло крушение российского торгового судна Ursa Major в международных водах между муниципалитетом Агилас (провинция Мурсия, Испания) и городом Оран (Алжир). По данным издания Español, крушение случилось после взрыва в машинном отделении судна

На борту было 16 членов экипажа. Четырнадцать моряков смогли спастись, их доставили в порт Картахены. Однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.

Читайте также:

Минтранс Турции: в порту Стамбула затонул контейнеровоз с грузом

Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе

Танкер «Меркурий» с 19 людьми на борту потерял ход у острова Симушир
#уголовное следователи
#крушение
#судно
Следите за нашими новостями
в удобном формате