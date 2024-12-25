В Находке грузовик вылетел на тротуар и сшиб троих детей — видео

Видео: прокуратура Приморского края
В Находке 73-летний водитель автомобиля Nissan Vanette сбил троих подростков на тротуаре.
Как сообщили в местной прокуратуре, авария произошла возле остановки «Горбольница». Водитель, двигаясь со стороны остановки «Приморец», не справился с управлением и выехал на пешеходную часть.
Все пострадавшие, 14-летние подростки 2010 года рождения, были госпитализированы в городскую больницу. Также травмы получил сам водитель. У мужчины, управлявшего автомобилем с 1985 года, признаков опьянения не выявлено.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции, проводится проверка обстоятельств ДТП. Ход административного расследования взят на контроль прокуратурой города.
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Все пострадавшие, 14-летние подростки 2010 года рождения, были госпитализированы в городскую больницу. Также травмы получил сам водитель. У мужчины, управлявшего автомобилем с 1985 года, признаков опьянения не выявлено.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и полиции, проводится проверка обстоятельств ДТП. Ход административного расследования взят на контроль прокуратурой города.
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Мария Моисеева