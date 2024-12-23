В Москве при столкновении автобуса и маршрутки пострадали пять человек

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На юго-западе Москвы пассажирский автобус столкнулся с маршруткой. В результате различные травмы получили пять человек.
Авария произошла на Профсоюзной улице в районе выезда на Московскую кольцевую автодорогу неподалёку от Ясенево, сообщает телеграм-канал МЧС. Участниками ДТП стали автобус № 804 маршрутное такси. Разлива топлива не произошло. Водитель маршрутки оказался заблокирован в кабине, для его извлечения сотрудникам экстренных служб пришлось применить специальное оборудование.
После деблокирования пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение. Остальным пассажирам, получившим лёгкие травмы, помощь оказана на месте. Сотрудники дорожной автоинспекции выясняют все обстоятельства подробности происшествия.
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Александр Бойцов