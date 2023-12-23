На трассе Екатеринбург-Тюмень погиб человек — ГИБДД

Фото: iStock/gorodenkoff
На 310-м км автодороги Екатеринбург-Тюмень погиб человек, сообщили в Тюменском областном управлении ГИБДД. Уточняется, что на трассе съехал в кювет электромобиль.
«Электромобиль съехал в кювет и опрокинулся на 310-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель погиб», — пишет ведомство в Телеграм-канале.
Подробности произошедшего и личность водителя в настоящее время устанавливаются.
Читайте также:
В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем
В Псковской области две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству погибли в ДТП
В Алма-Ате три человека погибли в ДТП из-за буйного пассажира автобуса
Диана Аванесян