В Хабаровском крае грузовой поезд столкнулся с автомобилем

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В Амурском районе Хабаровского края грузовой поезд столкнулся с автомобилем. Об этом сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в cобственном Telegram-канале.
«[Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура] проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту столкновения грузового поезда с остановившемся в габарите пути автомобилем», — говорится в сообщении надзорного ведомства (цитата газеты «Известия»)Уточняется, что ДТП произошло на перегоне «Падали-Эльбан» Дальневосточной железной дороги/ Из-за столкновения локомотив вышел из колеи пути без опрокидывания, пострадавших нет. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы.
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