В Алма-Ате три человека погибли в ДТП из-за буйного пассажира автобуса

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В казахстанском городе Алма-Аты автобус вылетел на остановку с людьми, когда на водителя напал пассажир, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
По информации департамента, 22 декабря в 18:15 рейсовый автобус влетел в остановку, на которой стояли люди.
Произошло это в момент, когда разъярённый пассажир, в ходе конфликта, ударил женщину водителя. От удара она потеряла контроль над транспортным средством и допустила наезд на людей, которые ожидали свой транспорт. Автобус также задел четыре других транспортных средства.
В результате трагедии погибли три человека, ещё четверо госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.
Отмечается, что мужчина, ударивший водителя, был задержан. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства этой страшной аварии.
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Произошло это в момент, когда разъярённый пассажир, в ходе конфликта, ударил женщину водителя. От удара она потеряла контроль над транспортным средством и допустила наезд на людей, которые ожидали свой транспорт. Автобус также задел четыре других транспортных средства.
Отмечается, что мужчина, ударивший водителя, был задержан. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства этой страшной аварии.
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Евгения Парфентьева