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В Псковской области две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству погибли в ДТП

23 декабря 2023, 00:25
Фото: iStock/Aleksei Andreev

Фото: iStock/Aleksei Andreev

В Псковской области в ДТП погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору, а также водитель автобазы правительства региона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Телеграм-канале.

«Сегодня в страшной аварии в Пустошкинском районе погибли сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Ирина Павлова и Татьяна Ермакова. Погиб и водитель автобазы правительства Псковской области — Андрей Булин», — говорится в публикации.

Ведерников добавил, что власти Псковской области окажут семьям погибших всю необходимую помощь.

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Во Франции пять человек задержали по подозрению в подготовке теракта
23 декабря 2023, 00:50

Фото: iStock/AUFORT JEROME

Во Франции контртеррористические службы под руководством Национальной антитеррористической прокуратуры задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом пишет Est Republicain.
«Антитеррористическая операция, проводимая из Парижа Национальной антитеррористической прокуратурой (PNAT), прошла 22 декабря в департаменте Мерт-и-Мозель. Пять человек были одновременно задержаны в рамках операций в городе Нанси, коммунах Вандевр-ле-Нанси и Туль», — говорится в публикации.

В настоящее время идёт расследование по факту создания преступной террористической группы, подготавливавшей ряд преступлений, которые связаны с посягательством на жизнь людей.

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#человек
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#теракт
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«Зеркало недели»: Взрывы звучат на подконтрольной Киеву части Херсонской области
23 декабря 2023, 00:41

Фото: iStock/Ianm35

На подконтрольной официальному Киеву территории Херсонской области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели». Каких-либо иных подробностей не приводится.
В настоящий момент в контролируемых властями Украины районах Херсонской области воздушная тревога отменена.
В «красной зоне» при этом находятся Винницкая и Сумская области страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#херсонская область
#взрывы
#украина
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Daily Mail: В Лондоне неизвестные украли дорожный знак с граффити Бэнкси
22 декабря 2023, 23:56

Фото: iStock/melis82

В Лондоне украли дорожный знак с граффити анонимного уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает Daily Mail.
По информации издания, работу украли двое неизвестных, которые приехали к месту на мотоцикле спустя час после того, как художник признал своё авторство. Речь идёт о столбе с изображённым знаком СТОП и тремя дронами.

Очевидцы сняли видео, на котором мужчина с помощью болтореза открепляет знак от столба и убегает с ним.

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#великобритания
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Прокуратура: Учеников школы в Свердловской области госпитализировали после драки
22 декабря 2023, 23:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В результате ссоры между подростками в школе Нижнего Тагила, подростков пришлось госпитализировать, об этом сообщили в пресс-службе Свердловской прокуратуры.
Как сообщили в надзорном ведомстве, конфликт в нижнетагильской школе №40 стартовал ещё 19 декабря и продлился несколько дней. По факту произошедшего была инициирована проверка.

«По предварительной информации, ученик 11-го класса оскорбил девятиклассницу. После этого ее одноклассники устроили драку с ними. Некоторых после потасовки доставили в больницу», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.

В каком состоянии и с какими травмами дети попали в больницу – в прокуратуре не уточнили.

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В Алма-Ате три человека погибли в ДТП из-за буйного пассажира автобуса
В Алма-Ате три человека погибли в ДТП из-за пассажира автобуса
22 декабря 2023, 21:22

Фото: iStock/Motortion

В казахстанском городе Алма-Аты автобус вылетел на остановку с людьми, когда на водителя напал пассажир, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
По информации департамента, 22 декабря в 18:15 рейсовый автобус влетел в остановку, на которой стояли люди.

Произошло это в момент, когда разъярённый пассажир, в ходе конфликта, ударил женщину водителя. От удара она потеряла контроль над транспортным средством и допустила наезд на людей, которые ожидали свой транспорт. Автобус также задел четыре других транспортных средства.

В результате трагедии погибли три человека, ещё четверо госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.

Отмечается, что мужчина, ударивший водителя, был задержан. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства этой страшной аварии.

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Стало известно, кто первым донёс в полицию на вечеринку Ивлеевой
Общественник Булатов одним из первых донёс в полицию на вечеринку Ивлеевой
22 декабря 2023, 20:32

Фото: iStock/alexkoral

Тимур Булатов стал одним из первых, кто обратился в полицию по поводу «голой вечеринки», которую устроила блогерша Анастасия Ивлеева, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней состоялась 20 декабря в столичном клубе MUTABOR. Главные звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

По информации Baza, первым в полицию на донёс некий Тимур Булатов, который называет себя руководителем организации «Первый нравственный народный фронт». По словам Булатова, помимо аморального поведения, участники вечеринки также употребляли наркотические вещества.

Оскорблённый поведением звёзд, он написал заявление в полицию и в Генеральную прокуратуру.

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В гараже жителя Крыма нашли оружейный арсенал и тротил
В Крыму задержали россиянина за хранение в гараже килограмма тротила и оружия
22 декабря 2023, 20:24

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В Крыму задержали мужчину по подозрению в хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».
Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов задержали в Керчи россиянина, в гараже которого был организован оружейных схрон. Там хранилось свыше 500 граммов бездымного пороха, почти килограмм тротила, граната Ф-1, пистолет, ружье и его составляющие, два самодельных карабина, два револьвера и большое количество разнокалиберных патронов.

Всё обнаруженное было изъято и отправлено на экспертизу.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что в следующем году диверсии против России будут усилены.

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#полиция
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Пушилин: В Донецке 12 человек пострадали в результате сброса боеприпаса с БПЛА
22 декабря 2023, 19:57

Фото: iStock/NatureNow

12 человек пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА в Кировском районе Донецка, об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них – спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и один – Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — прокомментировал ситуацию Пушилин.

По словам главы региона, 22 декабря Вооружённые силы Украины 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 27 боеприпасов, в том числе по объектам гражданской инфраструктуры.

В то же время, в Министерстве обороны сообщили, что за минувшую неделю российские войска улучшили положение по переднему краю на отдельных участках Донецкого направления.

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В Крыму оштрафовали бывшую участницу «Битвы экстрасенсов» за дискредитацию ВС РФ
22 декабря 2023, 19:28

Фото: iStock/Zolnierek

Евпаторийский городской суд в Крыму вынес приговор в отношении бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» дискредитировавшей ВС РФ, об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Евпаторийский городской суд рассмотрел дела об административном правонарушении в отношении жительницы города Евпатории — блогера и бывшей участницы телепроекта «Битва экстрасенсов», — прокомментировали ситуацию в суде.

По информации пресс-службы, женщина публиковала в интернете информацию, дискредитирующую Вооружённые силы Российской Федерации. Во время заседания суда она полностью признала свою вину.

Помимо дискредитации, женщину также обвинили в демонстрации запрещённой символики. Суммарно, суд оштрафовал её на 32 тысячи рублей.

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