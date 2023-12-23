В Псковской области две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству погибли в ДТП

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В Псковской области в ДТП погибли две сотрудницы комитета по сельскому хозяйству и государственному технадзору, а также водитель автобазы правительства региона. Об этом губернатор региона Михаил Ведерников сообщил в своём Телеграм-канале.
«Сегодня в страшной аварии в Пустошкинском районе погибли сотрудницы Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Ирина Павлова и Татьяна Ермакова. Погиб и водитель автобазы правительства Псковской области — Андрей Булин», — говорится в публикации.
Ведерников добавил, что власти Псковской области окажут семьям погибших всю необходимую помощь.
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Диана Аванесян