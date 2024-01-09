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На трассе М-11 «Нева» восстановили движение после массового ДТП в Новгородской области.
На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области восстановили дорожное движение после аварии с несколькими автомобилями, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Уточняется, что на месте происшествия 9 января остался один автомобиль. Представители Госавтоинспекции оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Пятьдесят восемь большегрузов, которые не смоли осуществить разворот, уехали с трассы. Напомним, что ранее на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом совершили столкновение более 60 грузовых и легковых транспортных средств. Среди погибших четыре взрослых человека и один ребенок.
Идет проверка случившегося, возбуждено уголовное дело.
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Уточняется, что на месте происшествия 9 января остался один автомобиль. Представители Госавтоинспекции оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Пятьдесят восемь большегрузов, которые не смоли осуществить разворот, уехали с трассы. Напомним, что ранее на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом совершили столкновение более 60 грузовых и легковых транспортных средств. Среди погибших четыре взрослых человека и один ребенок.
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Дана Игумнова