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На трассе М-11 «Нева» восстановили движение после массового ДТП

09 января 2024, 11:32
Фото: istockphoto / Daniel Tadevosyan

Фото: istockphoto / Daniel Tadevosyan

На трассе М-11 «Нева» восстановили движение после массового ДТП в Новгородской области.
На трассе М-11 «Нева» в Новгородской области восстановили дорожное движение после аварии с несколькими автомобилями, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

Уточняется, что на месте происшествия 9 января остался один автомобиль. Представители Госавтоинспекции оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. Пятьдесят восемь большегрузов, которые не смоли осуществить разворот, уехали с трассы. Напомним, что ранее на 526-м километре платной трассы М-11 между Москвой и Петербургом совершили столкновение более 60 грузовых и легковых транспортных средств. Среди погибших четыре взрослых человека и один ребенок.


Идет проверка случившегося, возбуждено уголовное дело.

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#автомобиль
#уголовное трассы
#аварии
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В Смоленской области мужчина убил и расчленил гостью на новогодней вечеринке
Житель Вязьмы убил и расчленил гостью на новогоднем торжестве
09 января 2024, 11:38

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Смоленской области задержан мужчина, который убил, а после расчленил женщину, которая пришла к нему в гости на новогоднее торжество. Останки он выкинул в мусорный контейнер. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Согласно сообщению, 1 января в квартире мужчины собрались трое гостей. Они отмечали Новый год. В какой-то момент женщина и мужчина ушли, а одна гостья осталась. Между ней и хозяином квартиры произошел конфликт, после которого мужчина избил и задушил женщину и лег спать. Утром он обнаружил в квартире бездыханное тело и решил от него избавиться. Он вынес тело на балкон и расчленил его, выкинув части тела погибшей в мусорный контейнер.

7 января работники компании по вывозу мусора обнаружили останки и сообщили об этом в полицию. Правоохранители оперативно вышли на след убийцы и задержали его.

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#конфликт
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#новый год
#женщина
#мужчина
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АМНА: в Греции начался суд над десятками педофилов, насиловавших девочку 12 лет
09 января 2024, 11:25

Фото: iStock/SB Arts Media

В Греции начался судебный процесс по громкому делу о педофилии — десяткам мужчин предъявлено обвинение в сексуальном насилии и эксплуатации 12-летней девочки. Об этом сообщает АМНА.
Отмечается, что под обвинение попали 25 мужчин и мать пострадавшей девочки, которую обвинили в сутенерстве несовершеннолетней при отягчающих обстоятельствах. Сама женщина свою вину в сутенерстве отрицает, однако при этом утверждает, что не осознавала все происходящее с дочерью.

Двенадцатилетний ребенок стал жертвой насилия в районе Колонос. Утверждается, что девочка работала уборщицей в магазине главного фигуранта дела. Арестован 53-летний мужчина, который долгое время был ее насильником и продавал пострадавшую знакомым.

По информации источника, количество обвиняемых составляет 40 человек, большинство из них находится под стражей. Суд будет проходить в закрытом режиме.

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#мужчина
#девочка
#насилие
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В Таиланде украинец утонул после ссоры с семьей
09 января 2024, 11:13

Фото: istockphoto/Mariia Skovpen

Украинский турист утонул в Таиланде, когда пытался переплыть расстояние в 600 м между островами Ко Чанг и Ко Ман Най.
Мужчина отправился поплавать после ссоры со своей семьей и спутницей, пишет тайский портал Thaiger.

Украинец утонул рядом с пляжем Байлан на острове Ко Чанг в провинции Трат. По мнению спасателей, иностранец скончался как минимум за 3 дня до обнаружения тела.

Украинец посетил Ко Чанг вместе со своей семьёй и девушкой. Родственники поссорились, и мужчина решил покинуть курорт, отправившись на остров Ко Ман Най. Он отказался от лодки и отправился вплавь до острова. Но у него не хватило сил доплыть до берега. Он погиб.

Подробности конфликта с семьей не разглашают.

Ранее сообщалось, что одна россиянка погибла, ещё шесть россиян пострадали в результате столкновения туристического катера со скалами на Пхукете. SHOT пишет, что авария произошла в районе острова Майтон. Туристы возвращались после экскурсии на остров Пхи-Пхи на катере. Он врезался в скалы у берега.10 человек пострадали. Среди них шесть россиян и капитан судна, одна россиянка погибла.

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#таиланд
#украина
#новости
#происшествие
#семьи
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В Находке более 6 тысяч человек остались без тепла из-за аварии
09 января 2024, 11:03

Фото: istockphoto/fizkes

Жители 88 многоквартирных домов в Находке Приморского края в морозы остались без отопления из-за аварии.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Под отключения попали около 6 тысяч человек и 4 детсада.

Известно, что произошёл порыв питательной линии экономайзера на котельной. Из-за этого прекратилось теплоснабжение многоквартирных домов на улице Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской.

Сотрудники Примтеплоэнерго ведут ремонтно-восстановительные работы. Устранение аварии и восстановление теплоснабжения стоит на контроле в городской прокуратуре.

В данный момент в Находке температура воздуха достигает -4 градуса.

Ранее Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий после аварийной ситуации в котельной в Подольске.

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#общество
#происшествия
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После выступления в одном носке солиста «Щенков» задержали в аэропорту Пулково
09 января 2024, 10:48

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Солиста музыкальной группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Пулково после того, как он выступил в одном носке в ночном клубе MOD, он пытался улететь в Екатеринбург. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.
8 января в сети появилось видео выступления группы «Щенки», солист которой вышел на сцену только в одном носке, прикрывающем его гениталии. Впоследствии этот носок упал, и артист остался полностью голым.

Общественник Виталий Бородин после этого начал готовить обращение в Генпрокуратуру для возбуждения уголовного дела.
Моисеева задержали в аэропорту Пулково. Он хотел улететь в Екатеринбург, а уже оттуда – в Казахстан.

«Голым» выступлением Моисеева заинтересовались в центре «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В его выступлении правоохранители усмотрели признаки административного правонарушения.

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#казахстан
#правонарушения
#артист
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#екатеринбург
#киркоров
#военкомат
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Выбросивший двухлетнюю дочь из окна мужчина требовал у жены деньги на наркотики
Екатеринбуржец требовал у жены деньги на наркотики, а потом выкинул дочь из окна
09 января 2024, 10:44

Фото: istock / eranicle

Житель Екатеринбурга Илья Иванов, который выбросил двухлетнюю дочь из окна, требовал с ножом в руках у супруги найти 100 тысяч рублей на наркотики. Об этом стало известно изданию URA.ru после рассказала родственницы семьи.

«Выгнал из дома со словами — «Без денег не возвращайся. Ребенка получишь, когда принесешь деньги», — передала рассказ матери собеседница агентства.
По словам жены, она сразу пошла в отделение полиции и написала заявление о пропаже дочки. Она пояснила родственникам, что если бы она сказала правоохранителям об удерживании дочки отцом, то полицейские бы не отреагировали.

В это время полиция и волонтеры искали ребенка. Ребенка обнаружили в снегу 3 января, спустя 4 дня после пропажи. Оказалось, отец выкинул ребенка из окна пятого этажа.

Мужчину раздражали и поместили под арест.

Кроме того, мать скрывала от родственников факт смерти малышки. 3 января женщина пришла к матери с просьбой одолжить 5 тысяч «на кроватку ребенку», после чего пропала. О смерти ребенка близкие узнали из новостей. Только тогда мать призналась, что знала о том, что муж убил дочку.

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#наркотики
#арест
#семьи
#полицейские
#убийство
#ребёнок
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Россиянин присвоил предназначенные на взятки силовикам 12 миллионов рублей
В Тюмени мужчина присвоил 12 млн рублей, переданные на взятку силовикам
09 января 2024, 10:24

Фото: istock / Atstock Productions

Калининский районный суд Тюменской области приговорил 43-летнего Дмитрия К., который присвоил более 12 млн рублей, переданные ему для подкупа влиятельных сотрудников с целью помочь экс главе «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктору Калашникову попасть из следственного изолятора под домашний арест. Об этом пишет «Лента.ру».

«За мошенничество в особо крупном размере мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно», — сообщили изданию в пресс-службе.
Следователи выяснили, что 12,8 миллиона рублей мужчина получил в августе 2019 года от супруги Калашникова, который тогда находился под стражей по уголовному делу о хищении из бюджета округа 60 млн рублей.

Дмитрий К. заверил жене Калашникова, что у него есть связи, которые способны забрать уголовное дело в Москву и прекратить его за 120 миллионов рублей. Но женщина отказалась от такой услуги и за 20 миллионов пыталась повлиять на изменение меры пресечения супруга на домашний арест. Когда Калашникова выпустили из СИЗО, подсудимый присвоил 12,8 миллиона себе, хотя на смену пресечения он никакого влияния не имел. Суд расценил это как мошенничество, за что Дмитрий получил 5 лет тюремного заключения.

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#суд
#уголовное следователи
#мошенничество
#меры
#сизо
#взятка
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«Я тебе шею сверну»: В Москве мигрант схватил за горло девочку и угрожал убийством
Shot: В Москве мигрант напал на шестилетнюю девочку с угрозой «свернуть шею»
09 января 2024, 09:30

Фото: istock / Andranik Hakobyan

В Москве мигрант с криками напал на шестилетнюю девочку в мясном магазине. Он угрожал, что свернет ребенку шею.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, девочка с родителями приехали за мясом на Новочеркасский бульвар. Около прилавков мимо проходящий мужчина схватил девочку за шею и сказал, что сейчас убьёт его. Отец быстро отреагировал и повалил нападавшего на пол. На помощь прибежали охранники, вместе они держали его до приезда сотрудников правоохранительных органов.

Накинувшимся оказался 43-летний гражданин Киргизии Жениш Токтосунов, приехавший в столицу примерно 2 недели назад. Он находился в неадекватном состоянии, поэтому ему вызвали скорую психиатрическую помощь, после чего госпитализировали. Проводится проверка.

У ребёнка диагностировали ушиб затылка. Сейчас с девочкой все в порядке.

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#проверка
#мигрант
#помощь
#отец
#мужчина
#девочка
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В Аргентине убили 40-летнего российского программиста
09 января 2024, 09:22

Фото: istockphoto/nixki

В столице Аргентины. в Буэнос-Айресе четыре грабителя убили российского программиста на пороге его дома.
Об этом пишет портал Infobae, ссылаясь на источники в городской полиции.

40-летний Евгений Сипатов жил в Буэнос-Айресе вместе с беременной женой. Кроме программирования мужчина занимался продажей криптовалют.

Сообщается, что злоумышленники двигались на мотоциклах. Во время ограбления Сипатов сопротивлялся грабителям и получил выстрел в грудь.

Мужчина умер больнице, куда его доставили на машине скорой помощи. Случившееся попало на камеры видеонаблюдения. Личность одного преступника уже установлена.

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#аргентина
#новости
#происшествие
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