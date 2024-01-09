Следователи назвали причину пожара под Челябинском, в котором погиб ребенок

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Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка при пожаре в садовом доме. Тело мальчика нашли на месте пожара в СНТ «Юбилейный-2» под Челябинском. Об этом сообщается в материалах, опубликованных пресс-службой управления.
Трагедия произошла 8 января. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания проводки.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в материалах.
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Алина Юрчак