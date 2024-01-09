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Следователи назвали причину пожара под Челябинском, в котором погиб ребенок

В Челябинской области возбудили дело по факту смерти ребенка при пожаре в доме
09 января 2024, 08:39
Фото: istock / Kara Capaldo

Фото: istock / Kara Capaldo

Следственное управление СКР по Челябинской области возбудило уголовное дело после смерти трехлетнего ребенка при пожаре в садовом доме. Тело мальчика нашли на месте пожара в СНТ «Юбилейный-2» под Челябинском. Об этом сообщается в материалах, опубликованных пресс-службой управления.

Трагедия произошла 8 января. По предварительным данным, пожар возник из-за короткого замыкания проводки.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — сказано в материалах.

Отмечается, что в момент прибытия спасателей дом горел открытым пламенем, уведомление о пожаре пришло поздно, участок плотно застроен, внешнего противопожарного водоснабжения не было, а путь к дому не был очищен от снега.

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Задержаны подозреваемые в аварии в подольской котельной
СК: замглавы администрации и начальник котельной задержаны в Подольске
09 января 2024, 08:38

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет России проинформировал о возбуждении уголовного дела по факту превышения должностных полномочий после аварийной ситуации в котельной в Подольске.
Об этом сообщает ГУ СК России по Московской области.

Правоохранители задержали начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

Возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержали замглавы администрации Подольска.

Напомним, 4 января в Подольске из-за неправильной эксплуатации котельной случился прорыв теплотрасс. Жилые дома, медицинские и образовательные учреждения в Климовске остались без отопления и горячей воды в морозы.

накануне губернатор Московской области Андрей Воробьёв в понедельник, 8 января, вечером вновь встретился с жителями Климовска для честного и открытого разговора.

«Сейчас одна из наших основных задач, помимо устранения аварии и её последствий, — не терять контакт с жителями, быть на связи», — написал губернатор в своём Телеграм-канале.
Он также поблагодарил жителей микрорайона, что два раза в день они находят время для встречи и обсуждения текущих проблем.

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#климовск
#происшествие
#аварии
#подмосковье
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В норильском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы
09 января 2024, 08:13

Фото: iStock/Sitikka

Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВВП во время посадки в аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева.
О происшествии сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Борт выполнял рейс Красноярск–Норильск. В самолете находились 169 пассажиров.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают, воздушное судно отбуксируют к месту стоянки.

Прокуратура проверит исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место ЧП.

Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидели в самолёте, многие пассажиры отказались лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.

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#самолет
#новости
#происшествие
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Губернатор раскрыл состояние раненых при обстреле Белгорода
Губернатор Гладков: после обстрела Белгорода три человека находятся в реанимации
09 января 2024, 07:43

Фото: istock / Standart

В результате обстрела Белгорода вечером 8 января три человека находятся в реанимации. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сейчас в реанимации находятся 3 человека, всем им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое, вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал Гладков.
Утром 9 января власти совершат подомовой обход в микрорайонах, которые пострадали из-за отражения удара ВСУ. Губернатор пообещал быстро определить разрушения и начать их восстанавливать.

До этого сообщалось, что ВКС России уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта ВСУ у Красного Лимана. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#операции
#Вячеслав Гладков
#всу
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На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину
На Сахалине пьяный подросток заживо сжег бездомного мужчину, сообщает СК
09 января 2024, 06:33

Фото: iStock/artolympic

В городе Долинск Сахалинской области пьяный подросток заживо сжёг 46-летнего бездомного мужчину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУ СК России по региону.
В ведомстве добавили, что 16-летнего местного жителя обвиняют в убийстве, совершённом с особой жестокостью.

«В ночное время в помещении коридора общежития, расположенного по ул. Ленина, между 46-летним мужчиной без определенного места жительства и обвиняемым, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт на бытовой почве», — цитирует агентство сообщение следственного комитета.

Обвиняемый поджег полиэтиленовый пакет и поднёс его под тело потерпевшего, спящего в коридоре. В результате одежда мужчины загорелась и он скончался на месте.

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#одежда
#мужчины
#подросток
#убийство
#ск рф
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В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции
E1.RU: В Екатеринбурге 38-летний хоккеист скончался после плановой операции
09 января 2024, 06:15

Фото: iStock/ShutterOK

​В Екатеринбурге после плановой операции на ключице 21 октября 2023 года скончался 38-летний хоккеист Дмитрий Горбунов. По словам его мамы, спортсмену доставали пластину, установленную из-за перелома, пишет E1.RU.
«С пластиной он жил четыре года, она ему не мешала. Диме советовали через год убрать ее, но так как была пандемия, он отодвинул эту операцию на целых четыре года. В сборной команде играл и врач 23-й больницы, и сын, договорившись с этим доктором, пошёл на операцию», — цитирует издание слова собеседницы.

Она добавила, что у Дмитрия ближе к концу операции остановилось сердце и медики 25 минут пытались его реанимировать, после чего ввели пациента в искусственную кому. Женщина подчеркнула, что у её сын никогда не жаловался на проблемы с сердцем.

Мужчина около месяца пробыл в коме, однако 21 октября скончался. У Дмитрия Горбунова остались жена и двое детей.

Причинами смерти называют сепсис и гипоксическое поражение головного мозга, которое возникло якобы из-за недостаточного уровня кислорода в крови. В сообщении говорится, что кислород в организм не поступал из-за 25-минутной остановки сердца. При этом причины остановки сердца остаются неизвестными даже после вскрытия.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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#хоккей
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СК: После схода с рельсов вагонов в Забайкалье возбудили уголовное дело
09 января 2024, 05:24

Фото: сайт СК РФ

После схода с рельсов вагонов в Забайкальском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Об этом Восточное межрегиональное СУТ СК сообщает в своём Телеграм-канале.
«Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) УК РФ», — говорится в публикации.

Ранее в РЖД сообщили, что 27 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на Забайкальской железной дороге. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ск рф
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Число погибших при землетрясении в Японии возросло до 180 — Киодо
09 января 2024, 04:34

Фото: iStock/Eymen Uzunkok

В Японии число погибших при землетрясении выросло до 180 человек. Об этом сообщает Киодо.
Ранее сообщалось, что в результате происшествия 168 человек погиб, ещё 323 не выходят на связь.

В районе полуострова Ното префектуры Исикава 1 января 2024 года произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из них оказалось магнитудой 7,6. На всем западном побережье Японии впервые с 2011 года была объявлена угроза большого цунами.

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#происшествия
#землетрясение
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В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
РИА Новости: В результате взрыва в отеле в Техасе пострадал 21 человек
09 января 2024, 04:10

Фото: iStock/welcomia

В техасском городе Форт-Уэрт в результате взрыва в отеле пострадал 21 человек, один их которых находится в критическом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя местной полиции.
«Последний отчет указывает на 21 пострадавшего, один из которых находится в критическом состоянии, четверо серьезно пострадали, 14 были доставлены в местную больницу. Один из пострадавших добрался до больницы самостоятельно», — цитирует агентство слова собеседника.

В городском департаменте полиции также отметили, что пожарные, прибывшие на место взрыва, заметили запах газа и привлекли газового оператора.

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#больницы
#отель
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В США автомобиль врезался в ограждение Белого дома
09 января 2024, 04:03

Фото: iStock/TheaDesign

В Вашингтоне автомобиль врезался в ограждение Белого дома.
«Около 18:00 (10:00 мск) автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель задержан, мы выясняем причину характер столкновения», — написал спикер Секретной службы США Энтони Гульельми в соцсети Х.

NBC сообщает, что на месте инцидента работают полицейские, медики и пожарные. По информации телеканала, признаки угроз в автомобили обнаружены не были. ​Предварительно, в результате происшествия никто не ​пострадал.

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