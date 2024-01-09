Россиянин присвоил предназначенные на взятки силовикам 12 миллионов рублей.

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Калининский районный суд Тюменской области приговорил 43-летнего Дмитрия К., который присвоил более 12 млн рублей, переданные ему для подкупа влиятельных сотрудников с целью помочь экс главе «Фонда жилищного строительства ЯНАО» Виктору Калашникову попасть из следственного изолятора под домашний арест. Об этом пишет «Лента.ру».
«За мошенничество в особо крупном размере мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы условно», — сообщили изданию в пресс-службе.Следователи выяснили, что 12,8 миллиона рублей мужчина получил в августе 2019 года от супруги Калашникова, который тогда находился под стражей по уголовному делу о хищении из бюджета округа 60 млн рублей.
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