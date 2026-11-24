На трассе под Хабаровском два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
В Хабаровском крае при лобовом столкновении легковушки и грузовика погибли два человека. Об этом информирует региональная Госавтоинспекция.
Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Хабаровск — Казакевичево в районе села Восход.
По предварительным сведениям, водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом». После удара обе машины съехали в кювет.
Шофёр и пассажир иномарки погибли на месте. Мужчину за рулём грузовика с травмами доставили в медучреждение. В настоящий момент на месте работает следственная группа. Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.
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