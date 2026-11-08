На трассе под Иркутском водитель кроссовера вылетел на встречку и попал под фуру

08 ноября 2026, 18:50

В Иркутской области кроссовер и фура столкнулись на трассе, один человек погиб

Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

В Иркутской области водитель иномарки выехал на встречную полосу и попал под фуру. В результате столкновения один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.