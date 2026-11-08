На трассе под Иркутском водитель кроссовера вылетел на встречку и попал под фуру
В Иркутской области водитель иномарки выехал на встречную полосу и попал под фуру. В результате столкновения один человек погиб, ещё один получил тяжёлые травмы. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 ноября на федеральной автодороге «Байкал» в Шелеховском районе. Предварительно полицейские установили: 44-летний водитель легкового автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo.
В результате аварии 23-летний пассажир кроссовера скончался до приезда скорой помощи. Водителя в тяжёлом состоянии доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что мужчина, который управлял большегрузом, не пострадал. На месте работают правоохранители. Они организовали проверку.
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