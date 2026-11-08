В Самаре пенсионерка упала с колеса обозрения, пытаясь прокатиться без билета
В Самаре 76-летняя женщина упала с колеса обозрения. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Чрезвычайное происшествие случилось в парке Гагарина. Выяснилось, что пострадавшая попыталась прокатиться на аттракционе без билета. Попытка сэкономить привела к ЧП: пенсионерка сорвалась с высоты и получила крайне серьёзные травмы.
Врачи диагностировали у пожилой женщины переломы таза, рёбер и бедра. Бригада скорой помощи экстренно доставила пострадавшую в травматологическое отделение, где она сейчас находится под наблюдением медиков.
До этого сообщалось об инциденте в Нижнем Новгороде. Там работница ресторана перепутала двери и упала в шахту лифта.
Читайте также: