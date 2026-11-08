Достижения.рф

Стала известна причина схода вагонов на севере Египта

Фото: Istock/designbydx

Сход вагонов поезда на севере Египта произошёл из-за столкновения двух локомотивов. Об этом сообщает Управление национальных железных дорог страны.



Днём 8 ноября в провинции Гиза четыре вагона поезда сошли с рельсов, после чего состав перевернулся. По информации ведомства, между станциями Кафр-Аммар и Эр-Ракка в районе города Эль-Айят состав № 134 столкнулся с хвостом поезда № 2010.

После железнодорожной аварии больницы перевели в состояние повышенной готовности. По последним сведениям, десятки человек получили ушибы и переломы, четверо погибли. В Российском союзе туриндустрии заявили, что граждане РФ при инциденте не пострадали.

До этого сообщалось об инциденте в Набережных Челнах. Там сошли с рельсов 11 порожних вагонов.

Ольга Щелокова

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