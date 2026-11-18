На трассе под Ростовом автобус с людьми на полном ходу врезался в фуру
В Ростовской области водитель автобуса врезался в прицеп фуры, которая остановилась на проезжей части из-за неисправности. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
ДТП произошло поздно вечером 17 ноября на трассе «Новороссия». Автобус Mercedes-Benz двигался в сторону Мариуполя. За рулём находился мужчина 1984 года рождения.
В какой-то момент пассажирский транспорт наехал на стоящий впереди автомобиль Scania с полуприцепом «Колума». За рулём грузовика находился водитель 1991 года рождения. Машина остановилась на подъёме из-за технической неисправности.
В результате столкновения пострадали пассажиры автобуса 1991, 1979 и 1989 годов рождения. Подробности о состоянии потерпевших и степени полученных ими травм уточняются. По факту ДТП организовали проверку, правоохранители выясняют детали случившегося.
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