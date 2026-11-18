18 ноября 2026, 11:22

В Ростовской области автобус с пассажирами врезался в фуру, трое пострадали

Фото: Istock/conejota

В Ростовской области водитель автобуса врезался в прицеп фуры, которая остановилась на проезжей части из-за неисправности. В результате пострадали три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.