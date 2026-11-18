Половой орган москвича засосало в трубу пылесоса во время испытания самодельного интим-гаджета
Половой орган москвича засосало в трубу пылесоса во время испытания самодельного интим-гаджета. Об этом пишет SHOT.
43-летний житель Алтуфьево решил испытать новые ощущения и создал устройство для интимных утех. Для этого он поместил в трубу пылесоса губку, резиновую перчатку и свой половой орган.
Однако первый же тест-драйв обернулся неудачей: пенис втянуло внутрь, и он застрял. Из-за нарушения кровообращения орган начал стремительно отекать. Чем больше увеличивался отёк, тем теснее становилась ловушка. Мужчина не смог самостоятельно извлечь свой половой орган и вызвал скорую помощь.
Прибывшие медики ввели обезболивающее и аккуратно освободили оба предмета. По предварительным данным, москвич получил механическое ущемление и травматический отёк. После оказания первой помощи его срочно направили к урологу.
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