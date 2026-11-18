Жену педофила из Подмосковья обвинили в преследовании малолетней жертвы её мужа
Супругу педофила из Московской области обвинили в преследовании малолетней жертвы её мужа. Об этом пишет Baza.
После того как сотрудника частного детского сада в Красногорске отправили в колонию, семьи пострадавших девочек ожидали, что худшее позади. Однако, как сообщила одна из матерей, супруга осуждённого Алексея начала интересоваться их дочерью и тайно следить за семьёй.
Женщина утверждает, что родственница педофила связывалась с их знакомыми, чтобы узнать, в какой детский сад теперь ходит ребёнок. Также, по её словам, она тайно снимала их на видео. Семья испытывает тревогу и недоумение по поводу того, почему жена злоумышленника интересуется их дочерью.
Ранее выяснилось, что муж владелицы частного детского сада в Красногорске домогался трёхлетней воспитанницы. Родители сообщили, что от его действий могли пострадать ещё пятеро детей. В мае Алексея приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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