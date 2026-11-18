18 ноября 2026, 10:39

Приморский край столкнулся с интенсивным снегопадом, ветром и гололедицей

Фото: Istock/MahmutSonmez

Приморье столкнулось с сильным снегопадом. Как сообщает Telegram-канал Baza, на дорогах массово происходят ДТП, автобусы застревают в снегу, а школьники получили возможность остаться дома.