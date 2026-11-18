Приморье накрыл снежный апокалипсис
Приморье столкнулось с сильным снегопадом. Как сообщает Telegram-канал Baza, на дорогах массово происходят ДТП, автобусы застревают в снегу, а школьники получили возможность остаться дома.
Из-за непогоды во Владивостоке ограничили въезд большегрузов и призвали водителей отказаться от поездок без крайней необходимости.
Школы и детские сады перешли на свободное посещение, вузы — на дистанционное обучение. Работодателям рекомендовали отпустить сотрудников домой пораньше. Сейчас в городе продолжает идти снег, на дорогах образовались снежный накат и гололедица.
На уборку вышли почти 180 единиц спецтехники и более 280 рабочих, вечером начнут вывозить снег. При этом непогода пока не отступает. Синоптики прогнозируют продолжение снегопада и сильный ветер с порывами до 27 м/с.
Читайте также: