27 ноября 2026, 22:18

Фото: Istock/eugenesergeev

На трассе в Ростовской области два человека погибли и трое пострадали в ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.





Дорожно-транспортное происшествие случилось 27 ноября в 17:00 мск на 30 км + 450 м. Водитель 2003 года рождения управлял автомобилем «Хендай Акцент». По предварительным сведениям, он выехал на встречную полосу движения в месте, где ПДД это не запрещают.

«В результате произошло столкновение с автомобилем «Шевроле Лачетти» под управлением водителя 1959 года рождения. В результате ДТП водитель и его пассажир автомобиля «Хендай Акцент» погибли на месте происшествия, а также пострадали водитель и два пассажира автомобиля «Шевроле Лачетти», — сообщили в ведомстве.