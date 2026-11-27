На трассе в Удмуртии перевернулся школьный автобус с детьми
В Удмуртии перевернулся школьный автобус с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Дорожно-транспортное происшествие случилось утром 26 ноября на трассе Дебесы — Уйвай в Дебесском районе. За рулём пассажирского транспорта находился 63-летний мужчина. По предварительным сведениям, он не справился с управлением, и автобус съехал с дороги.
В результате ДТП 10-летняя девочка-пассажир получила травмы. Её доставили в медицинское учреждение. В салоне транспортного средства находились ещё пять детей. Они не пострадали. Уточняется, что в момент аварии на проезжей части выявили «наличие зимней скользкости в виде снежного наката».
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