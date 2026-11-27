На уральской трассе в ДТП с Audi и двумя фурами погибла шестилетняя девочка
27 ноября в Пышминском районе Свердловской области автомобиль Audi столкнулся с грузовиками «Камаз» и Scania. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в аварии погибла шестилетняя девочка.
Ранним утром на 177-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 40-летний водитель Audi ехал из Тюмени в сторону Екатеринбурга. Он не учёл дорожные и погодные условия, потерял контроль над машиной и врезался в попутные грузовые транспортные средства.
В результате девочка в немецком автомобиле скончалась на месте от полученных травм. Она находилась в детском удерживающем устройстве. Ещё три пассажира Audi — мать водителя 63 лет, его девятилетняя дочь и 41-летний родственник — получили травмы.
Их на скорой доставили в Пышминскую центральную районную больницу. Все пострадавшие и погибшая — из Тюменской области. Водитель отказался от госпитализации. Остальные участники ДТП не пострадали. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства трагедии.
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