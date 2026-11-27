27 ноября 2026, 12:19

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

27 ноября в Пышминском районе Свердловской области автомобиль Audi столкнулся с грузовиками «Камаз» и Scania. Как сообщает Госавтоинспекция региона, в аварии погибла шестилетняя девочка.