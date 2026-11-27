На Кубани шесть машин, включая автобус, попали в массовое ДТП
На Кубани произошло массовое ДТП с участием пяти машин и автобуса. Об этом сообщает управление МВД России по региону.
Дорожно-транспортное происшествие с участием шести транспортных средств, в том числе рейсового автобуса, произошло днём 27 ноября на автодороге «Краснодар-Ейск».
Уточняется, что водитель пассажирского транспорта столкнулся с «Газелью», которая ехала в попутном направлении. От удара грузовую машину вынесло на встречную полосу, и в неё врезались другие автомобили. В результате аварии никто не пострадал. Все обстоятельства происшествия выясняются.
До этого сообщалось о трагедии на уральской трассе. В ДТП с Audi и двумя фурами погибла шестилетняя девочка.
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