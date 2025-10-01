В Ефремове сын насмерть забил любовника своей матери
Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело против 22-летнего жителя Ефремова. Молодого человека подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, которое по неосторожности привело к смерти человека. Подробности сообщает СУ СК России по региону.
По информации следствия, вечером 27 сентября в одной из квартир Ефремова произошёл бытовой конфликт. 22-летний мужчина устроил драку с 47-летним сожителем своей матери. Во время столкновения подозреваемый нанёс оппоненту множественные удары.
Мужчина с тяжёлыми травмами попал в больницу, но врачи не смогли его спасти. На следующий день он скончался в медицинском учреждении. В настоящее время суд задержал подозреваемого и поместил его в следственный изолятор. Следствие продолжает собирать и фиксировать доказательства.
