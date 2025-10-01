Водитель автобуса в Омске зажал ногу ребенка дверью и протащил его по асфальту
В Омске водитель автобуса захлопнул двери, зажав ногу пятилетнего ребенка, а затем протащил мальчика несколько метров по асфальту. Кадры происшествия опубликовали в Telegram-каналк SHOT.
Инцидент случился на остановке «Улица Рабиновича», когда мальчик с мамой пытались успеть на автобус №33. Водитель закрыл двери в момент, когда ребенок пытался войти в салон — нога мальчика оказалась зажатой.
Мама быстро поняла, что ее сын застрял. Она начала стучать по дверям, надеясь их разжать, но безуспешно.
Не обращая внимания на крики очевидцев, водитель начал движение и протащил ребенка по асфальту. За пару минут рядом с автобусом собралась небольшая толпа, которая пыталась помочь. Некоторые люди бежали за транспортом.
Мать и пострадавший ребенок после инцидента обратились в больницу за медицинской помощью. Медики диагностировали у мальчика серьезные ушибы и назначили амбулаторное лечение.
Сотрудники МВД в настоящее время проводят проверку в отношении водителя.