Водитель ​автобуса в ​Омске зажал ногу ребенка дверью и протащил его по асфальту

01 октября 2025, 07:06

Фото: iStock/stockbusters

В Омске водитель автобуса захлопнул двери, зажав ногу пятилетнего ребенка, а затем протащил мальчика несколько метров по асфальту. Кадры происшествия опубликовали в Telegram-каналк SHOT.





Инцидент случился на остановке «Улица Рабиновича», когда мальчик с мамой пытались успеть на автобус №33. Водитель закрыл двери в момент, когда ребенок пытался войти в салон — нога мальчика оказалась зажатой.



Мама быстро поняла, что ее сын застрял. Она начала стучать по дверям, надеясь их разжать, но безуспешно.



