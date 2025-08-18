Увеличилось число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Число жертв взрыва на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 23
Видео: Telegram-канал МЧС России
Число жертв взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.
Спасатели извлекли из-под обломков тела еще двух человек. Ранее сообщалось о 20 погибших в результате взрыва.
Спасательные работы продолжаются на трех основных участках общей площадью три тысячи квадратных метров. Кинологи тщательно проверили все помещения и обнаружили раненых. Психологи из МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.
Взрыв в цехе по производству пороха на заводе «Эластик» произошел в пятницу, 15 августа.
