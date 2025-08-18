Увеличилось число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области

18 августа 2025, 15:18

Число жертв взрыва на пороховом заводе в Рязанской области увеличилось до 23

Видео: Telegram-канал МЧС России

Число жертв взрыва на пороховом заводе «Эластик» в Рязанской области увеличилось до 23 человек. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.