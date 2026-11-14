На трассе в Карелии произошло массовое ДТП с тремя грузовиками

14 ноября 2026, 13:45

В Карелии на трассе «Кола» столкнулись три грузовика, один водитель погиб

Фото: Госавтоинспекция Карелии

В Карелии при столкновении трёх грузовиков погиб водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».