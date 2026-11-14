На трассе в Карелии произошло массовое ДТП с тремя грузовиками
В Карелии при столкновении трёх грузовиков погиб водитель. Об этом сообщает Telegram-канал «Daily Карелия».
Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх грузовых автомобилей случилось утром 14 ноября около 8:00 мск на трассе «Кола» в районе посёлка Пряжа. 50-летний водитель малотоннажного грузовика выехал на полосу встречного движения и столкнулся с идущей фурой.
Затем в образовавшуюся «цепочку» врезался третий большегруз, который следовал за первой фурой. В результате аварии пострадали два водителя — обоих экстренно госпитализировали. Несмотря на усилия медиков, один из них не выжил. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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