В Новосибирске Subaru разворотило в жёстком ДТП с уборочной машиной
В Новосибирске автомобиль Subaru столкнулся с уборочной машиной. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в аварии есть погибшая.
Дорожно-транспортное происшествие случилось на Старом шоссе. 23-летний водитель за рулём японской легковушки на скорости влетел в уборочный автомобиль. Прибывшие спасатели достали его из салона машины и передали врачам.
В результате происшествия 21-летняя девушка, которая ехала на пассажирском сидении «японки», получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась. Сейчас спасатели ликвидируют последствия аварии, а правоохранители устанавливают все детали ДТП.
До этого сообщалось об инциденте на Урале. Там автовоз протаранил две «Газели», одна из которых после этого взорвалась.
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