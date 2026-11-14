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В Новосибирске Subaru разворотило в жёстком ДТП с уборочной машиной

В Новосибирске Subaru врезалась в уборочную машину, пассажирка погибла
Фото: Istock/Anton Novikov

В Новосибирске автомобиль Subaru столкнулся с уборочной машиной. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, в аварии есть погибшая.



Дорожно-транспортное происшествие случилось на Старом шоссе. 23-летний водитель за рулём японской легковушки на скорости влетел в уборочный автомобиль. Прибывшие спасатели достали его из салона машины и передали врачам.

В результате происшествия 21-летняя девушка, которая ехала на пассажирском сидении «японки», получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась. Сейчас спасатели ликвидируют последствия аварии, а правоохранители устанавливают все детали ДТП.

До этого сообщалось об инциденте на Урале. Там автовоз протаранил две «Газели», одна из которых после этого взорвалась.

Ольга Щелокова

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