Под Волгоградом иномарка столкнулась с фурой и вспыхнула, есть пострадавшие
В Волгоградской области произошло ДТП с иномаркой и фурой, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Авария произошла накануне вечером в Городищенском районе — на 947-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий».
По информации ведомства, 22-летняя девушка находилась за рулём автомобиля Hyundai Getz. Она не справилась с управлением и столкнулась с попутно движущимся грузовиком «Камаз» с полуприцепом.
От удара легковушка загорелась. В результате ДТП женщина-водитель и трое пассажиров Hyundai получили травмы. Медики госпитализировали всех четверых пострадавших. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства происшествия.
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