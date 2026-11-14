На Урале автовоз протаранил две «Газели», одна из них взорвалась
В Свердловской области на Пермском тракте «Газель» сгорела после того, как в неё врезался автовоз. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
По словам очевидцев, у села Киргишаны легковушка съехала с трассы. Водители двух «Газелей» остановились на обочине, чтобы помочь. В этот момент в грузовики въехал автовоз.
Сообщается, что одна из машин вылетела с дороги к лесу и моментально воспламенилась. Свидетель ЧП рассказал, что в автомобиле что-то взорвалось. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших нет.
До этого сообщалось о ДТП с пострадавшими под Волгоградом. Там легковушка столкнулась с фурой и вспыхнула.
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