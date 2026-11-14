Достижения.рф

На Урале автовоз протаранил две «Газели», одна из них взорвалась

Фото: Istock/ELizabethHoffmann

В Свердловской области на Пермском тракте «Газель» сгорела после того, как в неё врезался автовоз. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.



По словам очевидцев, у села Киргишаны легковушка съехала с трассы. Водители двух «Газелей» остановились на обочине, чтобы помочь. В этот момент в грузовики въехал автовоз.

Сообщается, что одна из машин вылетела с дороги к лесу и моментально воспламенилась. Свидетель ЧП рассказал, что в автомобиле что-то взорвалось. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших нет.

До этого сообщалось о ДТП с пострадавшими под Волгоградом. Там легковушка столкнулась с фурой и вспыхнула.

Ольга Щелокова

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