В Балашихе охранника магазина задержали после попытки вынести товары
Видео: ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Балашихе работника службы безопасности магазина по подозрению в хищении товаров. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Сигнал тревоги поступил с объекта на шоссе Энтузиастов. По предварительным данным, 28-летний местный житель собрал продукты и более 20 пачек кошачьего корма. Пакеты с товаром он попытался вынести через зону разгрузки.
Общую стоимость продукции оценили более чем в 10 тысяч рублей. Прибывший наряд задержал мужчину на месте и передал полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее стало известно, что сотрудники Пушкинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в серии краж из строительного магазина.
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