На трассе в Пермском крае перевернулся рейсовый автобус с детьми
В Пермском крае пассажирский автобус №105, который следовал по маршруту «Березники — Усолье», попал в ДТП. Об этом информирует Прокуратура Пермского края.
Водитель потерял управление, автобус съехал с трассы и опрокинулся. Внутри находились пассажиры, среди которых были несовершеннолетние.
Предварительная версия случившегося — превышение скоростного режима. Авария привела к пострадавшим. Медики оказали им необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас уточняют общее число пострадавших и тяжесть полученных ими травм.
Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте происшествия работают руководители городской прокуратуры, которые следят за выяснением всех деталей произошедшего.
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