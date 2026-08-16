Россиянина с ноутбуком в руках нашли мёртвым под окнами многоэтажки
В Екатеринбурге под окнами жилого комплекса на ВИЗе обнаружили тело мужчины средних лет. Как сообщает E1.RU, рядом с ним лежал ноутбук.
Жильцы дома рассказали, что перед ЧП слышали громкую ссору: мужчина ругался в квартире с женщиной. Что именно произошло, в настоящий момент не установлено.
Погибший упал с высоты рядом с сетевым магазином. Очевидцы незамедлительно вызвали скорую, но прибывшие медики констатировали смерть. Отмечается, что возле тела после инцидента находилась девушка.
Соседи предполагают, что она может быть родственницей погибшего. Предварительная версия не предполагает криминальный характер смерти. Представители регионального управления СКР ещё не комментировали случившееся.
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