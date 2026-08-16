Россиянина с ноутбуком в руках нашли мёртвым под окнами многоэтажки

16 августа 2026, 10:08

В Екатеринбурге на ВИЗе нашли тело мужчины с ноутбуком под окнами многоэтажки

Фото: Istock/lakshmiprasad S

В Екатеринбурге под окнами жилого комплекса на ВИЗе обнаружили тело мужчины средних лет. Как сообщает E1.RU, рядом с ним лежал ноутбук.