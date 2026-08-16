Танец в сидячем секторе спровоцировал массовую драку на шоу группы «Ленинград»
На концерте группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде произошла массовая потасовка между зрителями. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Инцидент случился накануне во время первой части выступления в секторе А, на шестом ряду. Причиной конфликта стало поведение девушки, которая танцевала в сидячем секторе и загораживала обзор другим зрителям.
Посетители попытались усадить её принудительно, после чего несколько фанатов вступили в рукопашную схватку. В ходе потасовки участники упали на соседние ряды, а некоторым зрителям пришлось покинуть свои места и пересесть подальше от дерущихся. Представители рок-группы на текущий момент не дали официальных комментариев относительно произошедшего.
Читайте также: