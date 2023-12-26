Мужчина открыл стрельбу по водителям на трассе в Подмосковье

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Водитель открыл стрельбу после конфликта с другим автомобилистом на трассе «М-2». Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что 25 декабря житель Москвы заявил в полицию о том, что на дороге М-2 «Крым» водитель одного из автомобилей открыл стрельбу.
В ведомстве предположили, что между водителями мог произойти конфликт на дороге. В ходе разборок один из них произвёл выстрел в сторону автомобиля второго водителя. После этого он попытался скрыться.
Сотрудникам ГИБДД удалось догнать стрелка. Им оказался житель подмосковного Протвино 2001 года рождения. У него изъяли пистолет, в котором отсутствовали патроны.
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
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В ведомстве предположили, что между водителями мог произойти конфликт на дороге. В ходе разборок один из них произвёл выстрел в сторону автомобиля второго водителя. После этого он попытался скрыться.
В результате происшествия никто не пострадал.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.
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Анастасия Чинкова