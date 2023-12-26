В Подольске задержали пьяного, устроившего стрельбу у жилого дома

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В городском округе Подольск сотрудники полиции задержали мужчину за нарушение общественного порядка. Он в пьяном виде начал хаотично стрелять из пневматического пистолета у жилого дома, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Инцидент произошёл возле одного из домов на улице Филиппова. Местная жительница сообщила, что мужчина хаотично стреляет из некоего оружия. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали злоумышленника и доставили в отделение. Им оказался ранее судимый житель Ульяновской области 1987 года рождения в состоянии алкогольного опьянения», – говорится в сообщении.У задержанного изъяли пневматический пистолет. В результате инцидента никто не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства ЧП.
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