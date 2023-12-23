В Подмосковье драка со стрельбой рядом с кафе закончилась убийством

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Правоохранители выясняют обстоятельства драки со стрельбой рядом с кафе в подмосковном Видном.
РЕН ТВ сообщает, что один из участников потасовки получил огнестрельное ранение и умер в больнице.
ЧП случилось в ночь на 23 декабря у кафе «Видная застава». В результате конфликта госпитализировали двоих мужчин.
39-летний пострадавший получил ранения в голову и живот. Он умер на операционном столе.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в порядка девяти миллионов рублей.
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ЧП случилось в ночь на 23 декабря у кафе «Видная застава». В результате конфликта госпитализировали двоих мужчин.
Ранее сообщалось, что житель Подмосковья убил мать, чтобы она не продала свою долю в их квартире. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT. В подмосковной Балашихе 31-летний Станислав Волков проживал вместе с 58-летней матерью в трёхкомнатной квартире в 64 квадратных метра, стоимость которой оценивается в порядка девяти миллионов рублей.
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Мария Фирсова