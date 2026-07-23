В Приморье девочка наелась магнитов, приняв их за конфеты, и попала в реанимацию

23 июля 2026, 16:15

В Приморье хирурги прооперировали семилетнюю девочку, проглотившую 16 магнитов

Фото: Istock/berkay

В Приморье семилетняя девочка проглотила магниты, спутав их с конфетами, и попала в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Краевой детской клинической больницы №1.