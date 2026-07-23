В Приморье девочка наелась магнитов, приняв их за конфеты, и попала в реанимацию
В Приморье семилетняя девочка проглотила магниты, спутав их с конфетами, и попала в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Краевой детской клинической больницы №1.
Ребёнок попал в больницу с сильными болями в животе и многократной рвотой — эти симптомы мучили девочку на протяжении четырёх дней. Рентгеновский снимок выявил в кишечнике скопление металлических объектов, которые по форме напоминали браслет.
Тогда мать вспомнила, что из дома пропали детали от магнитного конструктора. Сама пациентка призналась врачам: она глотала «красивые шарики», потому что приняла их за сладости. Хирурги провели пятичасовую операцию и извлекли из кишечника 16 мелких магнитов.
Эти предметы стянули петли тонкой кишки в десяти местах, а из-за нарушения кровоснабжения в органе образовалось 12 перфораций. Медики разделили спаянные участки и ушили все повреждения. После хирургического вмешательства ребёнок провёл в реанимации пять суток. Всего девочка находилась в больнице 19 дней. На текущий момент врачи уже выписали её домой.
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