Родственники похитили беременную девушку, чтобы изнасиловать её и вызвать выкидыш

23 июля 2026, 17:08

Полиция Индии арестовала двух мужчин за похищение беременной несовершеннолетней

Фото: Istock/Diy13

В Индии арестовали двух мужчин за похищение и насилие над 17-летней беременной девушкой. Подробности приводит Times of India.