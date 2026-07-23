Родственники похитили беременную девушку, чтобы изнасиловать её и вызвать выкидыш
В Индии арестовали двух мужчин за похищение и насилие над 17-летней беременной девушкой. Подробности приводит Times of India.
Потерпевшая сбежала из дома и вышла замуж за юношу из другой касты. Родственники выследили её, дождались, когда мужа не будет дома, и забрали девушку прямо из жилища. На тот момент срок беременности составлял пять месяцев.
Злоумышленники отвезли заложницу в округ Сургадж и заперли в пустом помещении на несколько дней. Там они неоднократно совершали групповое насилие. Узнав о беременности, они дали ей таблетки для прерывания и массировали живот, чтобы спровоцировать выкидыш.
Позже похитители отправили её в аптеку, где она смогла позвонить мужу и рассказать о произошедшем. Супруг немедленно заявил в полицию. Правоохранители освободили жертву и арестовали обоих преступников. Суд уже поместил их под стражу.
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