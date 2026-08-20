Россиянин жестоко избил подростка ложкой для обуви и получил условный срок
53-летнего жителя Ачинска приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за избиение 13-летнего подростка ложкой для обуви. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением насилия и использованием предмета в качестве оружия (часть 2 статьи 213 УК РФ) и назначил испытательный срок на один год. Свою вину он не признал.
По версии следствия, все произошло в апреле. Подросток с друзьями находился в подъезде одного из жилых домов, когда местный житель вышел к ним с металлической ложкой для обуви и попытался прогнать, объяснив свои действия тем, что компания шумела.
Большинству школьников удалось убежать, но один из них споткнулся и упал на выходе из подъезда. Мужчина догнал его и нанес не менее 14 ударов. На помощь мальчику пришли прохожие, которым нападавший также угрожал, после чего скрылся.
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