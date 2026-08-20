Россиянин жестоко избил подростка ложкой для обуви и получил условный срок

20 августа 2026, 11:19

Житель Ачинска получил 1,5 года условно за избиение подростка ложкой для обуви

Фото: iStock/AMilkin

53-летнего жителя Ачинска приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно за избиение 13-летнего подростка ложкой для обуви. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.