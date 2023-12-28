«Рустави 2»: В ДТП в Грузии погибла российская туристка

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Туристка из России погибла в ДТП во время путешествия по Грузии, об этом сообщает «Рустави 2».
По информации телеканала, трагедия произошла в селе Марани муниципалитета Абаша на западе Грузии.
При этом, отмечается, что в легковом автомобиле находились ещё несколько российских туристов. Об их состоянии ничего не сообщается.
О причинах аварии на грузинском телеканале также не уточнили.
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«Легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в селе Марани муниципалитета Абаша. В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля — туристка, гражданка России», — прокомментировали ситуацию на «Рустави 2».
О причинах аварии на грузинском телеканале также не уточнили.
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Евгения Парфентьева