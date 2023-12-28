В Турции 10 человек погибли и более 50 пострадали в аварии с автобусом

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Пассажирский автобус попал в аварию в Турции.
В результате ДТП погибли 10 человек, 54 пострадали.
Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Авария произошла из-за сильного тумана в районе Сакарья на шоссе Северная Мармара.
В ДТП попали семь транспортных средств, в этом числе три автобуса и грузовик. Из-за аварии движение по шоссе в направлении Стамбула остановили. В данный момент на месте ДТП работают экстренные службы.
Пострадавших госпитализируют.
Среди погибших и пострадавших нет россиян. Все они являются гражданами Турции, сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что в казахстанском городе Алма-Аты автобус вылетел на остановку с людьми, когда на водителя напал пассажир, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
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Об этом сообщает телеканал TRT Haber. Авария произошла из-за сильного тумана в районе Сакарья на шоссе Северная Мармара.
Пострадавших госпитализируют.
Среди погибших и пострадавших нет россиян. Все они являются гражданами Турции, сообщают СМИ.
Ранее сообщалось, что в казахстанском городе Алма-Аты автобус вылетел на остановку с людьми, когда на водителя напал пассажир, об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции города.
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Мария Фирсова