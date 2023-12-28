В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в «Пятёрочку»

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В Сочи водитель каршеринга уснул за рулём и на полном ходу влетел в магазин «Пятёрочка», об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, авария произошла в микрорайоне Вардане.
Водитель, управлявший автомобилем каршеринга 41-летний житель Волгоградской области, задремал за рулём и влетел в супермаркет «Пятёрочка», снеся при этом металлические двери. К счастью, никто из находившихся в магазине в момент аварии, не пострадал.
Отмечается, что в момент происшествия водитель был трезв.
В деталях случившегося разбирается полиция.
Напомним, 28 декабря в Москве задержали пьяного гонщика с отпитой на треть бутылкой коньяка в руке.
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Водитель, управлявший автомобилем каршеринга 41-летний житель Волгоградской области, задремал за рулём и влетел в супермаркет «Пятёрочка», снеся при этом металлические двери. К счастью, никто из находившихся в магазине в момент аварии, не пострадал.
В деталях случившегося разбирается полиция.
Напомним, 28 декабря в Москве задержали пьяного гонщика с отпитой на треть бутылкой коньяка в руке.
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Евгения Парфентьева