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«Её злобили»: Выяснились новые подробности нападения собаки на внука Донцовой

Донцова заявила, что собаку, которая искусала её внука, обучали атаковать людей
Фото: Istock/Kristina Chizmar

Писательница Дарья Донцова заявила, что собака породы акита-ину, которая искусала её семилетнего внука в деревне в Подмосковье, проходила специальную подготовку для нападения на людей. Такой информацией она поделилась в беседе с РЕН ТВ.



Донцова заявила, что ответственность за случившееся полностью несёт владелец пса.

«Собаку так воспитывали, так злобили специально, чтобы она нападала на людей», — заявила родственница потерпевшего.
По словам писательницы, внук играл у ворот, когда прохожий спустил пса с поводка. Другой мужчина отогнал собаку, схватил ребёнка и принёс его домой.

Однако 75-летний владелец пса утверждает, что мальчик сам подбежал к собаке возле леса, та повалила его, а он сразу же оттащил животное и бросился помогать. Полиция установила, что пёс гулял без намордника.
Ольга Щелокова

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