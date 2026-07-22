«Её злобили»: Выяснились новые подробности нападения собаки на внука Донцовой

22 июля 2026, 17:29

Донцова заявила, что собаку, которая искусала её внука, обучали атаковать людей

Фото: Istock/Kristina Chizmar

Писательница Дарья Донцова заявила, что собака породы акита-ину, которая искусала её семилетнего внука в деревне в Подмосковье, проходила специальную подготовку для нападения на людей. Такой информацией она поделилась в беседе с РЕН ТВ.





Донцова заявила, что ответственность за случившееся полностью несёт владелец пса.

«Собаку так воспитывали, так злобили специально, чтобы она нападала на людей», — заявила родственница потерпевшего.