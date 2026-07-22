«Её злобили»: Выяснились новые подробности нападения собаки на внука Донцовой
Донцова заявила, что собаку, которая искусала её внука, обучали атаковать людей
Писательница Дарья Донцова заявила, что собака породы акита-ину, которая искусала её семилетнего внука в деревне в Подмосковье, проходила специальную подготовку для нападения на людей. Такой информацией она поделилась в беседе с РЕН ТВ.
Донцова заявила, что ответственность за случившееся полностью несёт владелец пса.
«Собаку так воспитывали, так злобили специально, чтобы она нападала на людей», — заявила родственница потерпевшего.По словам писательницы, внук играл у ворот, когда прохожий спустил пса с поводка. Другой мужчина отогнал собаку, схватил ребёнка и принёс его домой.
Однако 75-летний владелец пса утверждает, что мальчик сам подбежал к собаке возле леса, та повалила его, а он сразу же оттащил животное и бросился помогать. Полиция установила, что пёс гулял без намордника.