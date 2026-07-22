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Россиянка два года слушает соседское порно через свою Bluetooth-люстру

Сургутянка два года принимает через Bluetooth-люстру аудиоконтент соседей
Фото: Istock/Mukhina1

Жительница Сургута на протяжении двух лет сталкивается с необычной проблемой: купленная на AliExpress люстра с Bluetooth-динамиком вместо личных фильмов транслирует звуки из жизни соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.



Устройство позволяет управлять светом удалённо, но его акустический модуль подключается к чужим гаджетам без ведома владелицы.

За это время через устройство проходили музыка, рилсы, звуки скриншотов и клавиатурный стук. Кто именно подключается к люстре, девушка не установила. Недавно ситуация обострилась: из динамика раздались звуки порно, причём громкость то падала, то резко возрастала — вероятно, соседи пытались понять, куда исчезает звук с их устройств.

Теперь хозяйка «порнолюстры» планирует поднять этот вопрос в домовом чате и намерена объяснить соседям, что невольно стала осведомлена об их медиапредпочтениях больше, чем хотела бы.

Ольга Щелокова

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