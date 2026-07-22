Россиянка два года слушает соседское порно через свою Bluetooth-люстру

22 июля 2026, 17:06

Сургутянка два года принимает через Bluetooth-люстру аудиоконтент соседей

Фото: Istock/Mukhina1

Жительница Сургута на протяжении двух лет сталкивается с необычной проблемой: купленная на AliExpress люстра с Bluetooth-динамиком вместо личных фильмов транслирует звуки из жизни соседей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.